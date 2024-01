Ceres unterzeichnet mit Delta erste Wasserstoff-Lizenzvereinbarung

Ceres Power Holdings plc (CWR.L), führend in der Entwicklung umweltfreundlicher Energietechnologien, sowie Delta Electronics ("Delta"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Energie- und Wärmemanagement, veröffentlichen heute eine gemeinsame Pressemitteilung zu ihrer Kooperation. Diese ist am Ende dieser Stellungnahme ungekürzt wiedergegeben.

Ceres und Delta haben eine globale, langfristige Produktions- und Lizenzvereinbarung über die Herstellung von Festoxid-Elektrolyseurzellen (SOEC) und Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC) unterzeichnet.

Die Vereinbarung sieht für Ceres Einnahmen in Höhe von 43 Millionen Pfund Sterling durch Technologietransfer, Entwicklungslizenzgebühren und Ingenieurdienstleistungen vor, von denen etwa die Hälfte im Jahr 2024 als Umsatz verbucht werden soll.

Durch den Verkauf von Entwicklungsstacks von Ceres an Delta besteht zusätzliches Umsatzpotenzial.

Die Vereinbarung beinhaltet darüber hinaus Lizenzzahlungen an Ceres für die künftige gewerbliche Produktion und den Verkauf an Endkunden durch Delta.

Mit der Einführung der Technologie und dem Bau des Fertigungswerks wird 2024 begonnen; die Produktion soll Ende 2026 von Delta aufgenommen werden.

Delta bietet Lösungen für Kunden in aller Welt in einer Vielzahl von Sektoren wie beispielsweise Chemie, Energie, Transportwesen und Stahl. Dabei verfolgt das Unternehmen ehrgeizige Pläne für künftiges Wachstum.

Delta hat seinen Hauptsitz in Taiwan, beschäftigt mehr als 80.000 Mitarbeitende an rund 200 Standorten in aller Welt und ist an der taiwanesischen Börse mit einer Marktkapitalisierung von rund 23 Milliarden US-Dollar notiert. Das Know-how von Delta in den Bereichen Massenproduktion, Leistungselektronik und Rechenzentren für Kunden wie Microsoft ermöglichte die Diversifizierung in schlüsselfertige Dekarbonisierungslösungen sowie in die Entwicklung von intelligenten Gebäuden, Energieinfrastruktur, Netzstabilisierung und Energiespeicher für Kunden wie z. B. Tesla.

Phil Caldwell, CEO von Ceres, merkte dazu Folgendes an: "Wir freuen uns, heute die neue Kooperation mit Delta bekannt geben zu können, einem Unternehmen mit weltweiter Erfahrung in den Bereichen Massenproduktion, Leistungselektronik und Systemintegration. Wir sind davon überzeugt, dass Delta seinen Kunden durch den Einsatz unserer SOFC- und SOEC-Technologien effiziente Lösungen für sauberen Wasserstoff anbieten kann. Grüner Wasserstoff spielt bei der Schaffung eines sichereren, nachhaltigeren Energiesystems in der Zukunft eine entscheidende Rolle. Heute gehen wir den ersten Schritt hin zu einer vielversprechenden Kooperation mit Delta, um die Branche weltweit voranzubringen."

