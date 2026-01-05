Acer Aktie
WKN: 552863 / ISIN: US0044342055
|
06.01.2026 00:30:00
CES: Acer bringt 16-Zoll-Notebook mit riesigem Touchpad
Das Touchpad des neuen Swift 16 AI ist das größte seiner Art und lässt sich wahlweise mittels Stift als Grafiktablett verwenden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acer Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Acer Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CES Ltd
|0,44
|4,76%