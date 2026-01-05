Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
05.01.2026 12:11:00
CES: The Frame: Samsungs Bilderrahmen-TV günstiger und in neuen Größen
Samsung bietet seinen Bilderrahmen-Fernseher The Frame mit wohnzimmertauglicher Diagonale an, außerdem gibt es ein günstigeres Modell ohne externe Anschlussbox.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|
02.01.26
|Rekordserie hält an: Samsung-Aktie steigt weiter (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ROUNDUP: ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter Harman (dpa-AFX)
|
23.12.25