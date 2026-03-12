|
12.03.2026 06:31:29
CES Energy Solutions präsentierte Quartalsergebnisse
CES Energy Solutions gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 CAD, nach 0,180 CAD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 664,5 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 605,4 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,930 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,820 CAD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 2,49 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte CES Energy Solutions 2,35 Milliarden CAD umgesetzt.
