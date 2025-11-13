CEZ: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CEZ hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,25 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CEZ 3,33 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at