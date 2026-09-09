CGI Announces Acquisition Of Callibrity

(RTTNews) - CGI (GIB) announced the acquisition of Callibrity, an end-to-end technology consulting firm that brings together developers, strategists and engineers to help clients solve complex technology challenges. The firm works across commercial industries, with deep experience in financial services, insurance and manufacturing. The deal closed on September 8, 2026. Callibrity brings 120 consultants to CGI and strengthens its presence in the Cincinnati metro market.

"Cincinnati represents an exciting market for CGI and an opportunity to further establish our presence with a highly respected team that shares our commitment to delivering meaningful outcomes for clients," said Vijay Srinivasan, President of U.S. Commercial and State Government operations at CGI.

In pre-market trading on NYSE, CGI shares are up 0.07 percent to $70.70.