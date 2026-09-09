CG a Aktie
WKN DE: A2PDWM / ISIN: CA12532H1047
|
09.09.2026 12:39:33
CGI Announces Acquisition Of Callibrity
(RTTNews) - CGI (GIB) announced the acquisition of Callibrity, an end-to-end technology consulting firm that brings together developers, strategists and engineers to help clients solve complex technology challenges. The firm works across commercial industries, with deep experience in financial services, insurance and manufacturing. The deal closed on September 8, 2026. Callibrity brings 120 consultants to CGI and strengthens its presence in the Cincinnati metro market.
"Cincinnati represents an exciting market for CGI and an opportunity to further establish our presence with a highly respected team that shares our commitment to delivering meaningful outcomes for clients," said Vijay Srinivasan, President of U.S. Commercial and State Government operations at CGI.
In pre-market trading on NYSE, CGI shares are up 0.07 percent to $70.70.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting
Aktien in diesem Artikel
|CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting
|59,14
|-2,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.