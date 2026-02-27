CGit B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CGit B präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,07 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CGit B ein Ergebnis je Aktie von -1,120 SEK vermeldet.

Der Umsatz lag bei 52,4 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

CGit B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,220 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 8,97 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CGit B mit einem Umsatz von insgesamt 222,48 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 360,59 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um -38,30 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at