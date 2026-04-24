CGit B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CGit B hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CGit B ein EPS von 1,38 SEK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 44,7 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 48,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CGit B 85,9 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at