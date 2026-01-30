|
Chain Bridge Ba A präsentierte Quartalsergebnisse
Chain Bridge Ba A hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 16,0 Millionen USD gegenüber 13,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,08 USD beziffert, während im Vorjahr 4,17 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 59,32 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 56,66 Millionen USD umgesetzt.
