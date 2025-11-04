Skyline CorpShs Aktie
WKN: 856851 / ISIN: US8308301055
|
04.11.2025 23:28:38
Champion Homes, Inc. Q2 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Champion Homes, Inc. (SKY) released a profit for its second quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $58.20 million, or $1.03 per share. This compares with $54.73 million, or $0.94 per share, last year.
Excluding items, Champion Homes, Inc. reported adjusted earnings of $57.44 million or $1.01 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.82 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 11.0% to $684.43 million from $616.88 million last year.
Champion Homes, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $58.20 Mln. vs. $54.73 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.94 last year. -Revenue: $684.43 Mln vs. $616.88 Mln last year.
