CHANGE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CHANGE hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 JPY. Im Vorjahresviertel hatte CHANGE 6,74 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CHANGE einen Umsatz von 9,91 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at