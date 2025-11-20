RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
20.11.2025 07:30:02
Channel Tunnel owner cancels UK rail projects over rise in business rates
Eurotunnel said expected tripling of levy makes planned freight investments untenableWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
