ChargePoint: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ChargePoint ließ sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ChargePoint die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,850 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 116,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at