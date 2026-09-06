Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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06.09.2026 16:40:49
ChargePoint Stock Soared 77% Last Week. Here's Why It Could Keep Rising.
Shares of ChargePoint (NYSE: CHPT) rocketed more than 77% higher this past week after the electric vehicle charging infrastructure provider reported stronger-than-expected financial results, and its leadership team gave upbeat commentary on the EV industry.Image source: Getty Images.ChargePoint's revenue rose 18% year over year to $116 million in its fiscal 2027 second quarter, which ended July 31. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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