Scales Corporation Aktie
WKN DE: A119EF / ISIN: NZSCLE0002S8
|
18.12.2025 19:56:59
Chart Industries Near Takeout Price While One Fund Scales Back a Nearly $1 Million Stake
On November 14, Austin-based Beck Capital Management disclosed selling 21,729 shares of Chart Industries (NYSE:GTLS), which contributed to a reduction in its position of about $3.4 million.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Beck Capital Management sold 21,729 shares of Chart Industries (NYSE:GTLS) during the third quarter. The position value declined by approximately $3.4 million over the quarter, with the fund retaining 4,710 shares valued at $942,632 as of September 30.The GTLS position now represents 0.2% of BECK Capital’s total 13F assets, down from 1.1% the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scales Corporation Ltdmehr Nachrichten
Analysen zu Scales Corporation Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Scales Corporation Ltd
|2,78
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notierte teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.