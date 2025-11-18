Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
|
18.11.2025 14:17:16
ChatGPT and X hit by outage at online security group Cloudflare
San Francisco-based company blames incident on ‘spike in unusual traffic’ to one of its servicesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cloudflaremehr Nachrichten
|
14:17
|ChatGPT and X hit by outage at online security group Cloudflare (Financial Times)
|
29.10.25
|Ausblick: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Cloudflare legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cloudflare präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cloudflare
|169,38
|-3,88%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 151,00
|-1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.