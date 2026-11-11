WAREHOUSE Aktie
WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000
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11.11.2026 23:30:02
Chefs' Warehouse: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF) raised its full-year financial guidance after generating $1.14 billion in quarterly net sales. The specialty food distributor expanded gross profit margins through direct purchasing scale and AI pricing technology. Maintaining momentum across premier dining customers while managing fuel costs positions the business for durable compounding.
Three things management said stand out.
Chefs' Warehouse expanded organic net sales by 10.3% during the third quarter of 2026, supported by a 7.2% rise in unique item placements and a 4.4% increase in unique customers. Customer demand remained steady across regional markets as sales teams expanded product categories and added premier restaurant accounts.
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