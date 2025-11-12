Chegg präsentierte Quartalsergebnisse

Chegg hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,09 Prozent auf 77,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at