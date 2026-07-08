ATX und DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen gespalten

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften am Mittwoch abgeben. An den Märkten in Asien geht es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch schwächer präsentieren.

Der ATX verliert vorbörslich.

Die NASDAQ war in den USA abgerutscht. Dort hatte wie erwartet die Aufnahme von SpaceX in den NASDAQ 100 belastet. Fondsmanager müssen daher Platz schaffen in ihren Portfolios bei Technologiewerten, da am Freitag auch noch das südkoreanische Schwergewicht SK hynix in den USA an die Börse geht. Entsprechend brachen Chip-Aktien in den USA ein. Dennoch zeigen sich die Märkte am Morgen recht widerstandsfähig, obwohl die USA erneut den Iran angreifen. Der Ölpreis legt darauf zu. Im Fokus der Marktteilnehmer steht am Abend das Protokoll der ersten Fed-Sitzung mit dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh. Marktteilnehmer erhoffen sich mehr Einblick in die Denkweise von Warsh. Der US-Anleihemarkt ist angespannt, seit Warsh begonnen hat, mit Nachdruck über die Notwendigkeit zu sprechen, die Inflation wieder auf 2 Prozent zu senken. Gleichzeitig hatte Warsh betont, er wolle künftig weniger zukunftsgerichteten Aussagen über die Zinserwartungen der Fed-Mitglieder treffen. Das erhöht den Informationsbedarf für den Markt enorm.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch leicht nachgeben.

Der DAX verliert vorbörslich etwas.

Nach dem Rückschlag auf Rekordniveau des DAX dürfte sich zur Wochenmitte zunächst wenig tun. Am Montag hatte der DAX mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, dann aber seinem guten Lauf etwas Tribut gezollt - auch wegen der Gewinnmitnahmen im KI-Bereich. Diese sind noch nicht abgehakt: Der südkoreanische KOSPI, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally, liegt am Morgen wieder deutlich im Minus auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Mai. Wieder mehr Thema ist auch der Iran-Krieg - mit gestiegenen Ölpreisen. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Der Iran kritisierte dies als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen unterhalb der Nulllinie.

Der Dow Jones Industrial ging mit einem Abschlag von 0,25 Prozent bei 52.924,56 Zählern in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite sackte daneben 1,16 Prozent ab und schloss bei 25.818,69 Punkten.

Die Wall Street präsentierte sich damit am Dienstag schwächer. Die Abgaben im Technologie-Sektor waren auf die Zahlen von Samsung zurückzuführen. Der südkoreanische Konzern hat vorläufige Quartalsergebnisse auf Rekordniveau vorgelegt. Das reichte jedoch nicht aus, um die Nervosität der Anleger hinsichtlich der Nachhaltigkeit der KI-Nachfrage zu beruhigen, was die Aktie in Seoul um knapp 7 Prozent einknicken liess.

Die Agenda der Konjunkturdaten war am Berichtstag übersichtlich. Das Handelsbilanzdefizit hat sich im Mai deutlicher gegenüber dem Vormonat erhöht, lag mit 77,59 Milliarden Dollar aber unter der Prognose von 78 Milliarden Dollar.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Tendenzen.

In Tokio bewegt sich der Nikkei 225 0,98 Prozent nach unten auf 67.590,42 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,52 Prozent auf 4.011,05 Zähler.

Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng kräftige 2,38 Prozent auf 24.057,24 Indexpunkte aufwärts geht.

Nach dem jüngsten Kursrutsch bei Chip-Aktien bleiben Investoren zumindest im KI-Sektor vorsichtig. Zudem drücken steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen auf die Stimmung. Auslöser für den Ölpreisauftrieb waren neue US-Militärschläge gegen den Iran sowie schärfere Sanktionen wegen jüngster Angriffe auf Frachtschiffe in der Straße von Hormuz. Dies schürt weiterhin die Inflationsangst, auch wenn es in Teilen der Halbleiter-Lieferkette bereits zu ersten Schnäppchenkäufen kam.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX