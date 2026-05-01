Chengdu Sino-Microelectronics Tech A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chengdu Sino-Microelectronics Tech A ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chengdu Sino-Microelectronics Tech A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,64 Prozent auf 103,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 155,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at