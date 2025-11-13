Cheviot legte Quartalsergebnis vor

Cheviot präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,48 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,03 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at