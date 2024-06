Chewy-Aktie: Meme-Hype lässt Kurs nach Roaring-Kitty-Beitrag explodieren - aber nicht dauerhaft

Nach GameStop ist vor Chewy: Roaring Kitty hat einmal mehr für massive Kursbewegungen an der Börse gesorgt.

Die Chewy -Aktie schoss an der NYSE zeitweise um 20 Prozent nach oben. Verantwortlich dafür ist ein Beitrag von Keith Gill auf der Nachrichtenplattform X. Der auch als Roaring Kitty bekannte Investor hat in der Vergangenheit bereits diverse Male für Aufsehen an den Märkten gesorgt.

Bild eines Hundes gepostet

Erstmals seit zehn Tagen meldete sich Gill auf seinem X-Account und veröffentlichte das Bild eines Hundes.

Weitere Infos blieb Gill schuldig, Anleger spekulierten aber direkt, dass der Investoren-Influencer damit auf Chewy anspielen könnte, einen Online-Händler für Heimtierprodukte. In der Vergangenheit hatte Roaring Kitty diverse Male für Kurskapriolen beim Videospielehändler GameStop gesorgt, unter anderem als er enthüllte, selbst ein großes Aktienpaket des defizitären Unternehmens zu halten. Damit hatte Gill die Meme-Aktien-Rally, die 2024 ein Revival erlebte, befeuert.

Tatsächlich gibt es einen Zusammenhang zwischen GameStop und Chewy: Der Chef des Videospielehändlers ist auch derehemalige CEO und Mitbegründer von Chewy.

Die Kursgewinne hat die Chewy-Aktie allerdings im Verlauf komplett wieder abgegeben. Mit einem marginalen Abschlag von 0,03 Prozent auf 29.13 US-Dollar verabschiedete sich der Anteilsschein in den Feierabend.



