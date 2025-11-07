Chiba Bank Aktie
ISIN: US1670711092
07.11.2025 09:08:32
Chiba Bank H1 Profit Rises
(RTTNews) - The Chiba Bank, Ltd reported that its first-half profit attributable to owners of parent was 44.2 billion yen, an increase of 17.0% from last year. Profit per share was 62.50 yen compared to 52.79 yen. For the six months ended September 30, 2025, ordinary income was 211.4 billion yen, up 21.7%.
For fiscal 2025, the company projects: profit attributable to owners of parent of 85.0 billion yen, and earnings per share of 120.68 yen.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
