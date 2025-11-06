Chicago Atlantic Real Estate Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chicago Atlantic Real Estate Finance ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chicago Atlantic Real Estate Finance die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chicago Atlantic Real Estate Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at