30.04.2026 16:12:42

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im April zurück

DOW JONES--Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im April eingetrübt. Der Indikator fiel auf 49,2 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im März stand der Index bei 52,8 Punkte. Volkswirte hatten einen Wert von 53,5 Punkte erwartet. Der Frühindikator liegt damit unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Hinter dem Rückgang standen Abnahmen bei den Auftragsbeständen, neuen Aufträgen und der Produktion. Ein Anstieg der Beschäftigung sorgte für einen gewissen Ausgleich.

Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 10:11 ET (14:11 GMT)

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