Fastly Aktie
WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008
|
30.10.2025 20:25:11
Chief Technology Officer Sells 20,000 Fastly Shares for $165K
On October 20, 2025, Chief Technology Officer Artur Bergman executed an open-market sale of 20,000 shares of Fastly (NYSE:FSLY); see the SEC Form 4 filing for details.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($8.23) as of October 20, 2025; Post-transaction value based on SEC Form 4 transaction price ($8.23).How does this sale compare to the typical size of Chief Technology Officer Artur Bergman's historical transactions?The 20,000-share sale is modestly above the median sell-only transaction size of 17,839 shares for the period from December 18, 2023 to October 20, 2025, but remains within the interquartile range for Bergman's regular selling cadence. In other words, the transaction involved about the same number of shares as Bergman's average trades in recent years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fastlymehr Nachrichten
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Fastly legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Fastly informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Fastly zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Fastly stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)