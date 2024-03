China BAK Battery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China BAK Battery ließ sich am 15.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China BAK Battery die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,030 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China BAK Battery -0,110 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 204,44 Millionen USD – eine Minderung um 17,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 248,73 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,040 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 207,10 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at