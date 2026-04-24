China Building Material Test Certification Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Building Material Test Certification Group hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 516,1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 490,1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at