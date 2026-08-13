China Container Terminal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Container Terminal äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 TWD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent auf 917,0 Millionen TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 869,6 Millionen TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at