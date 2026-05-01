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01.05.2026 06:31:29
China CSSC A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
China CSSC A hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,31 Milliarden CNY – ein Plus von 173,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China CSSC A 15,86 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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