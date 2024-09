China First Heavy Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

China First Heavy Industries hat am 30.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Umsatzseitig wurden 5,10 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China First Heavy Industries 4,90 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at