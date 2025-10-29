China Master Logistics A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Master Logistics A gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,19 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Master Logistics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,99 Prozent auf 2,30 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at