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20.08.2026 06:31:29
China Securities präsentierte Quartalsergebnisse
China Securities hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,59 Prozent auf 7,54 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,66 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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