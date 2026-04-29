Ore Holdings Aktie
WKN DE: A1JGYR / ISIN: US6857752074
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29.04.2026 16:29:29
China succeeds in adding renminbi pricing to BHP iron ore contracts
For global miners, it means securing access to their biggest customer entails conceding ground on how prices are setWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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