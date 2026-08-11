SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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11.08.2026 13:23:49
China’s car sales extend slide as shift accelerates to overseas markets
For the first seven months of the year as a whole, domestic passenger vehicle sales declined 20.5%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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