Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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12.08.2026 18:35:00
Chinas Eigententwicklung Comac C919 fliegt erstmals international
Die Comac C919 ist das erste vollständig in China entwickelte Passagierflugzeug. Air China setzt die Maschine erstmals auch international ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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