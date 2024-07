Chinas Exporte steigen im Juni deutlich

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Exporte haben im Juni deutlich an Fahrt gewonnen. Wie der chinesische Zoll in Peking mitteilte, stiegen die Ausfuhren gemessen in US-Dollar im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres um 8,6 Prozent. Die Importe gingen dafür um 2,3 Prozent zurück. Das Außenhandelsvolumen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt betrug 516,6 Milliarden US-Dollar und der Handelsüberschuss durch den deutlich höheren Wert bei den Exporten fast 100 Milliarden Dollar.

Bereits im Mai lagen Chinas Exporte um 7,6 Prozent höher als im selben Vorjahresmonat. Damit sendet der chinesische Außenhandel wieder positivere Signale in Zeiten, da Peking versucht, die Erholung seiner Wirtschaft voranzutreiben. Im Außenhandel mit Deutschland zeigte sich ein deutlicher Anstieg bei den Exporten um 8,5 Prozent im Vorjahresvergleich, wobei die Importe aus der Bundesrepublik um 14,2 Prozent einbrachen.

Analysten hatten im Vorfeld einen deutlichen Zuwachs bei den chinesischen Ausfuhren für Juni um acht Prozent im Vorjahresvergleich prognostiziert. Als Grund galt, dass Hersteller in der Volksrepublik in Erwartung von Zöllen in wichtigen Exportmärkten ihre Lieferungen vorverlegten. Bei den Importen hatten die Experten einen Anstieg von 2,8 Prozent erwartet. Diese sanken nun unerwartet, was auch auf eine schwache Nachfrage im Inland hindeutet./jon/DP/stk