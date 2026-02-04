Asiens Börsen mehrheitlich fester

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich am Dienstag kräftig fester.

Der ATX legte kurz nach Börsenstart zu und gewann anschließend noch deutlicher. Schlussendlich verabschiedete er sich 1,32 Prozent fester bei 5.732,93 Punkten aus dem Handel.

Der steirische Halbleiterhersteller AT&S präsentierte am heutigen Dienstag gute Umsatzzahlen. Datenseitig hatte es heute laut Experten ein eher ruhigen Tag geben. Von Interesse seien laut Helaba die Umfrageergebnisse des Bank Lending Survey der Europäischen Zentralbank (EZB) gewesen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag von seiner unsicheren Seite.

Der DAX startete höher und setzte sich im Anschluss noch deutlicher nach oben ab. Dabei überstieg er zeitweise sogar die Marke von 25.000 Punkten. Im weiteren Verlauf büßte er seine Gewinne jedoch ein und wechselte einige Male das Vorzeichen. Schlussendlich verabschhiedete er sich 0,07 Prozent leichter bei 24.780,79 Zählern aus dem Handel.

Der DAX konnte seine Gewinne am Dienstag sowie die 25.000 Punkte-Marke nicht verteidigen. Am Vortag hatte der Leitindex nach nervösem Start bereits zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzte sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an. Die Experten der NordLB erläuterten am Morgen, dass sich am Vortag unter Anlegern die Erkenntnis durchsetzte, dass sich an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts geändert hat.

WALL STREET

Die Anleger in den USA konnten sich am Dienstag nicht entscheiden.

Der Dow Jones verlor zur Handelseröffnung bereits und wechselte anschließend mehrfach das Vorzeichen. Bei 49.653,13 Punkten konnte er zwischenzeitlich sogar ein neues Rekordhoch verzeichnen. Danach ging es jedoch tief in die Verlustzone. Dort verabschiedet er sich 0,34 Prozent tiefer bei 49.241,06 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite stieg zur Startglocke, rutschte im weiteren Verlauf jedoch auf rotes Terrain zurück. Das Minus summierte sich in der Folge auf. Sein Schlussstand: 23.255,19 Punkte (-1,43%).

Den US-Börsen war nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag der Schwung ausgegangen.

Etwas gebremst wurde der Markt vom andauernden Haushaltsstreit in den USA und der daraus resultierenden Schließung einiger Behörden. Wegen des neuerlichen "Regierungsstillstandes" wurde unter anderem die für Freitag geplante Veröffentlichung des vielbeachteten Arbeitsmarktberichts zunächst abgesagt. Im Tagesverlauf stimmte das Repräsentantenhaus über den Haushalt ab.

Sowohl im Technologiesektor als auch in anderen Branchen sorgten Geschäftsberichte und Unternehmensziele für deutliche Kursausschläge.

ASIEN

Die Börsen in Fernost befinden sich am Mittwoch mehrheitlich auf grünem Terrain.

So zeigt sich der Nikkei 225 in Tokio zwischenzeitlich mit einem Minus von 0,71 Prozent bei 54.333,65 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben 0,36 Prozent auf 4.082,38 Zähler.

Etwas aufwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng steigt zwischenzeitlich 0,49 Prozent auf 26.966,67 Einheiten an.

An den asiatischen Börsen zeigt sich am Mittwoch kein einheitliches Bild. Nach schwach aufgenommenen Geschäftszahlen von Nintendo geht es an der Börse Tokio mit den Kursen kräftiger nach unten. Edelmetalle scheinen die jüngste Korrektur abgeschlossen zu haben. Der Goldpreis notiert wieder über der Marke von 5.000 Dollar die Feinunze.

Für Unruhe im Techbereich sorgt auch eine neue KI-Anwendung von Anthropic. Mittels der Software können juristische Aufgaben automatisiert werden. Die Aktien von Datenanbietern bzw. Anbietern von Daten-Analysetools gerieten daraufhin an den US-Börsen massiv unter Druck - Händler sprachen von einer möglichen neuen Konkurrenz im Bereich der Datenanalyse. Seit Monaten wird unter Anlegern intensiv diskutiert, ob KI Fluch oder Segen für Datenanbieter aller Couleur darstellt.

Stützend wirken indes neue Konjunkturdaten aus der Region. In China zog der von Ratingdog (ex Caixin) ermittelte Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Service-Bereich auf 52,3 an und damit auf ein Drei-Monats-Hoch. Noch besser sei allerdings die Breite des Aufschwungs durch ganz Asien. Wie S&P Global mit seinem Asien-Sektor-Index feststellt, zeigt die Mehrheit aller Branchen ein Rekordwachstum bei der Aktivität im Januar: In 16 von 18 Sektoren ging es nach oben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX