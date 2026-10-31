Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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31.10.2026 07:43:27
China's influence in the gaming industry is growing
Home to more than 700 million gamers, China is the world's largest gaming market — but it's also one of the most tightly regulated. The effects reach far beyond China, impacting players around the world.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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