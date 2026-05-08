Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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08.05.2026 07:34:21
Nintendo raises Switch 2 prices as profits disappoint
Fourth-quarter profit misses expectations amid impairments as ¥500bn stock buyback announcedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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