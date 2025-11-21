Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
|
21.11.2025 12:15:28
China's Yuan tops dollar in trade but struggles persist
China now settles nearly a third of its $6.2 trillion trade in yuan instead of dollars — up from 20% in 2022. But economic imbalances and tight capital controls will keep the currency from truly usurping the greenback.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Top's Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Top's Inc. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Top's Inc. Registered Shs
|1 122,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnet Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.