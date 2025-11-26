Top's Aktie

Top's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 17:43:14

China's Yuan tops dollar in trade but struggles persist

China now settles nearly a third of its $6.2 trillion trade in yuan instead of dollars — up from 20% in 2022. But economic imbalances and tight capital controls will keep the currency from truly usurping the greenback.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Top's Inc. Registered Shsmehr Nachrichten