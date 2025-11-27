Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
|
27.11.2025 18:11:18
China's Yuan tops dollar in trade but struggles persist
China now settles nearly a third of its $6.2 trillion trade in yuan instead of dollars — up from 20% in 2022. But economic imbalances and tight capital controls will keep the currency from truly usurping the greenback.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
