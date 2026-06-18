Lalamove Aktie
WKN DE: NETLAL / ISIN: NET00LALA111
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18.06.2026 11:47:58
Chinese regulator asks Lalamove to make changes to comply with antitrust rules
The authorities want the firm to stop using algorithms to cut freight prices to unreasonably low levelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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