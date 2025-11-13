Chino: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chino hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Chino mit einem Umsatz von insgesamt 7,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,21 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at