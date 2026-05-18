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18.05.2026 06:31:29
CHINYANG POLY-URETHANE legte Quartalsergebnis vor
CHINYANG POLY-URETHANE hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 51,97 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 12,43 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,74 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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