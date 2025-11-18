Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
|
18.11.2025 16:24:17
Chipmangel nicht gelöst: Bosch kämpft mit Produktionsstopps an drei Standorten
Nach politischen Spannungen um den Halbleiterhersteller Nexperia kämpft Bosch mit Engpässen. Gestörte Lieferkette zwingen den Autozulieferer zeitweise zu Produktionsstopps in drei seiner Werke. An zwei Standorten werden sogar Beschäftigte nach Hause geschickt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
