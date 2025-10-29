Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
|
29.10.2025 21:22:42
Chipotle Mexican Grill Inc. Q3 Profit Inline With Estimates
(RTTNews) - Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG-B) revealed earnings for third quarter in line with the Street estimates.
The company's bottom line came in at $382.10 million, or $0.29 per share. This compares with $387.39 million, or $0.28 per share, last year.
Excluding items, Chipotle Mexican Grill Inc. reported adjusted earnings of $389.86 million or $0.29 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.29 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $3.003 billion from $2.793 billion last year.
Chipotle Mexican Grill Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $382.10 Mln. vs. $387.39 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.28 last year. -Revenue: $3.003 Bln vs. $2.793 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
30.10.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: Chipotle Mexican Grill verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25
|S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Chipotle Mexican Grill vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)