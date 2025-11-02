Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
02.11.2025 20:15:00
Chiptole: As Same-Store Sales Stall, Should Investor Run for Hills or Buy the Dip?
Chipotle Mexican Grill's (NYSE: CMG) struggles continued in the third quarter -- on Wednesday, it delivered a report that revealed another quarter of lackluster same-store sales, and management lowered its guidance for the year. That sent the stock plunging. It's now down by about 45% year to date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Real Estate Corp Ltdmehr Nachrichten
Analysen zu Real Estate Corp Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.