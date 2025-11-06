Chord Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chord Energy hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,59 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,31 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at